15:34, 3 января 2026

Великобритания открестилась от атаки США на Венесуэлу

Стармер: Великобритания никоим образом не участвовала в атаке США на Венесуэлу
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Великобритания никоим образом не участвовала в атаке США на Венесуэлу. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер, сообщает Reuters.

«Я могу с полной уверенностью заявить, что мы не были причастны... И я всегда говорю и верю, что мы все должны соблюдать международное право», — подчеркнул политик.

Он призвал установить все факты об операции США в Венесуэле, добавив, что хочет поговорить с президентом США Дональдом Трампом и его союзниками о том, что произошло.

Ранее Трамп объявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

