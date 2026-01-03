Военкор Коц допустил, что Киев может устроить провокацию на Рождество

Заявления Службы внешней разведки Украины о том, что Россия к Рождеству якобы намерена ударить по храму на своей территории, чтобы обвинить в этом Украину, указывает на то, что «Киев решил подселить себе соломку». Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Очевидно, Киев решил подстелить себе соломку на будущее и заранее заявляет, что мы обстреляем сами себя. Ну, чтобы потом, ударив по нашему храму, невинно хлопать глазами: "А мы предупреждали!"» — считает Коц.

Он добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского давно не осталось ничего святого, так что вполне вероятно, что Киев действительно решится на удар по православному храму во время рождественской службы.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Тем самым он хочет избежать новых выборов на Украине.