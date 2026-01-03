Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:58, 3 января 2026Россия

Военкор допустил провокацию со стороны Киева на Рождество

Военкор Коц допустил, что Киев может устроить провокацию на Рождество
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Заявления Службы внешней разведки Украины о том, что Россия к Рождеству якобы намерена ударить по храму на своей территории, чтобы обвинить в этом Украину, указывает на то, что «Киев решил подселить себе соломку». Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Очевидно, Киев решил подстелить себе соломку на будущее и заранее заявляет, что мы обстреляем сами себя. Ну, чтобы потом, ударив по нашему храму, невинно хлопать глазами: "А мы предупреждали!"» — считает Коц.

Он добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского давно не осталось ничего святого, так что вполне вероятно, что Киев действительно решится на удар по православному храму во время рождественской службы.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Тем самым он хочет избежать новых выборов на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    «Герани» научились отгонять дроны-перехватчики

    Иран пригрозил ударить по американским базам на Ближнем Востоке

    Депутат Рады призвал не возлагать на Буданова больших надежд заранее

    В Финляндии объяснили новые провокации Зеленского

    Военкор допустил провокацию со стороны Киева на Рождество

    Стало известно о погибших в результате взрывов в Харькове

    В Китае оценили реакцию России на дипломатический скандал с Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok