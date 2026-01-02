Реклама

Мир
08:02, 2 января 2026Мир

На Западе предупредили о новой провокации Зеленского

Дэвис: Зеленский хочет устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Тем самым он хочет избежать новых выборов на Украине, высказал мнение подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Можно с уверенностью говорить, что Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не согласится. Потому что ему выгодно затянуть конфликт, чтобы не допустить выборы и получить новую эскалацию», — отметил эксперт.

По его мнению, Зеленский разработал стратегию затягивания конфликта, опираясь на поддержку ЕС и финансовые поступления из Брюсселя.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что современная Украина лишается права на существование как государство, пока у власти стоит Зеленский и его террористический режим. Поэтому украинскому народу важно сделать выбор.

До этого Зеленский пообещал, что покинет пост главы страны при одном условии. Он также проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ.

