Дэвис: Зеленский хочет устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Тем самым он хочет избежать новых выборов на Украине, высказал мнение подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Можно с уверенностью говорить, что Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не согласится. Потому что ему выгодно затянуть конфликт, чтобы не допустить выборы и получить новую эскалацию», — отметил эксперт.

По его мнению, Зеленский разработал стратегию затягивания конфликта, опираясь на поддержку ЕС и финансовые поступления из Брюсселя.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что современная Украина лишается права на существование как государство, пока у власти стоит Зеленский и его террористический режим. Поэтому украинскому народу важно сделать выбор.

До этого Зеленский пообещал, что покинет пост главы страны при одном условии. Он также проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ.