Зеленский заявил, что покинет пост президента Украины после завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что покинет пост лидера страны после завершения конфликта. Об этом он заявил после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. «Да», — сказал политик в ответ на утверждение журналиста Fox News о том, что конфликт закончится и Зеленский покинет пост.

Ранее Зеленский поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ.

Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще со времен COVID-19, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли Владимир Зеленский Президент Украины

Политик также отметил, что законодательные инициативы по проведению выборов президента Украины уже существуют. Украинский лидер выразил мнение, что проведение референдума в стране следует включить в план по урегулированию конфликта. Однако вопрос, который будет вынесен в его рамках, политик не озвучил.

В России отказались прекращать боевые действия из-за выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организация выборов на Украине не должна выступать предлогом к временному прекращению боевых действия для перевооружения ВСУ.

Глава ведомства подчеркнул, что необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта. По его словам, важно обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Лавров также заявил о прекращении военного освоения странами НАТО территории Украины.

И, конечно, Киев и его западные покровители должны признать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что выборы на Украине вряд ли можно будет считать справедливыми, если не будут учитываться голоса миллионов граждан, проживающих в России.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине. В ответ на это Зеленский отказался давать право голоса украинцам на утраченных территориях.

У Зеленского есть два главных конкурента на выборах

По данным социологического опроса, проведенного SOCIS, Зеленский, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный стали главными фаворитами украинцев на возможных президентских выборах. Отмечается, что в случае проведения президентских выборов в ближайшее время в первом туре Владимира Зеленского поддержали бы 21,6 процента респондентов, Валерия Залужного – 20,9 процента, а Кирилла Буданова – 5,7 процента.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Зеленский не уверен в своей победе на будущих выборах президента Украины, опасаясь авторитета Залужного.

По данным издания The Sunday Times, на Западе считают, что Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины на фоне коррупционного скандала в стране. Автор материала считает, что увольнение Залужного в 2024 году с поста главнокомандующего ВСУ в обществе восприняли как попытку оттеснить противника. Издание назвало его единственным человеком, рейтинг которого близок к президентскому.