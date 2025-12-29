«Его бы точно отверг Путин». На Украине заявили о провале плана Зеленского на встрече с Трампом

«Страна.ua»: План Украины и ЕС провалился на встрече Трампа с Зеленским в США

Украинское издание «Страна.ua» заявило о провале плана президента Украины Владимира Зеленского и Европейского союза (ЕС) на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять оглашенные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение, после чего его бы точно отверг [президент России Владимир] Путин и можно было бы требовать от США новых санкций и прочих мер давления «Страна.ua»

Как отметило издание, Трамп продолжает настаивать на уступках Киева, в первую очередь территориальных, а Зеленский на брифинге с главой Белого дома заявил о необходимости референдума.

Создается ощущение, что переговоры зашли в тупик. Так как остается нерешенным главный спорный вопрос — территориальный (то есть — вывод украинских войск из Донбасса), что подтвердил и Трамп, и Зеленский «Страна.ua»

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Раскрыта реакция Зеленского на слова Трампа о Путине

Встреча состоялась в частной резиденции президента США в Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Издание «Страна.ua» обратило внимание, что украинский глава на пресс-конференции после переговоров растерялся и испытал неловкость после слов коллеги о Путине.

«Путин хочет видеть Украину успешной», — сказал Трамп. Отмечается, что Зеленский смутился, когда вслушался в высказывание. На его лице возникло удивление, а затем неловкая улыбка.

Владимир Путин Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Также РИА Новости сообщило, что Зеленский прибыл на встречу в приподнятом настроении — улыбался и выглядел расслабленным. Но после вопросов представителей СМИ о встрече Трампа и Путина улыбка исчезла с его лица.

Как отметило агентство, президент Украины напрягся и после слов американского коллеги о том, что вопрос их встречи «зависит от обстоятельств». «Он несколько раз дернул носом и сжал губы, пытаясь скрыть раздражение», — пояснил корреспондент.

Зеленский сообщил почти о полном согласовании мирного плана

Президент Украины на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Киева — на 100 процентов.

Глава Белого дома же сообщил, что неурегулированными остаются один-два наиболее сложных вопроса соглашения по Украине.

Украинский военный Фото: Stringer / Reuters

Трамп оценил встречу с Зеленским

Президент США на пресс-конференции по итогам переговоров прокомментировал встречу с украинским коллегой. По его словам, встреча прошла замечательно.

У нас были разговоры обо всех темах, как было и с Путиным до этого. Было приятно провести время с Зеленским Дональд Трамп президент США

Также он подчеркнул, что стороны «приблизились очень сильно» к завершению конфликта на Украине, достигнув «большой детализации».

В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев оценил итоги переговоров Зеленского и Трампа.

Он отметил, что на прошедшей встрече был дан старт реальному переговорному процессу, ключевой договоренностью стало создание двух переговорных треков — по безопасности и экономике. По словам сенатора, есть ощущение наметившегося движения вперед, но окончательные оценки давать рано, слишком много неизвестного и неопределенного.

Ясно одно — ключи к урегулированию у России и США, европейцы будут по-прежнему гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке. Что и требовалось доказать Константин Косачев зампред Совфеда

