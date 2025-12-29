Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

29 декабря американский телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщил, что появился шанс на первый за пять лет телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Это стало возможным, отмечает собеседник, после встречи последнего с главой Белого дома Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря.
Это стало бы дипломатической победой для президента Трампа.
Последний разговор двух лидеров состоялся 26 июля 2020 года по инициативе Зеленского. Тогда стороны обсуждали установление режима прекращения огня в Донбассе, выход из украинского кризиса через Минские соглашения, местные выборы на Украине и пандемию COVID-19. О чем именно говорили Путин и Зеленский пять лет назад — вспоминала «Лента.ру».
Режим прекращения огня в Донбассе с 27 июля 2020 года
Центральной темой того телефонного разговора Путина и Зеленского было обсуждение дополнительных мер по прекращению огня на линии соприкосновения. Они вступали в юридическую силу с полуночи, 27 июля 2020 года.
Дана позитивная оценка согласованию на заседании [минской] Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля.
В Киеве же заявили, что стороны «приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня».
Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность
Однако итоги заседания минской группы в пресс-релизе украинского президента упомянуты не были.
Минские соглашения
В украинском пресс-релизе в целом не встречается упоминание Минского формата как такового. В пресс-релизе сам топоним белорусской столицы, где были заключены соглашения в 2014-2015 годах, не встречается ни разу.
Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе
В Москве отдельно отметили необходимость «повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы». Стороны обговорили выполнение договоренностей в рамках «нормандского формата», встреча которого в последний раз стала и последней очной встречей Путина и Зеленского.
Почему в Москве раскритиковали местные выборы на Украине?
В ходе разговора также обсуждалось принятое Верховной Радой незадолго до разговора постановление о проведении местных выборов в 2020 году. В Кремле тогда раскритиковали этот политический шаг Киева.
Постановление (...) [расценивается] как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования
Тогда в Москве отдельно отметили, что эти и другие заявления украинского руководства вызывают «серьезную озабоченность». В Кремле также призвали Киев соблюдать ранее обговоренные договоренности в рамках урегулирования кризиса.
Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности Минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях
В Киеве по итогам июльского разговора Путина и Зеленского не дали оценку постановлению Рады о местных выборах, ограничившись лишь упоминанием факта принятия такого акта.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что принятие постановления Радой можно трактовать как де-факто выход Украины из минских соглашений.
Что известно о возможном разговоре Путина и Зеленского сейчас?
В настоящий момент Путин и Зеленский не проводят прямых телефонных разговоров. Фактическим посредником выступает тот же Дональд Трамп, который чередует телефонные разговоры с двумя лидерами. Накануне последней встречи с Зеленским он также провел телефонный разговор со своим российским коллегой.
Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным из России перед моей встречей (...) с президентом Украины Зеленским
29 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения Fox News, заявил, что телефонный разговор Путина и Зеленского в настоящий момент на повестке дня не стоит.
Сейчас речи не идет о таком разговоре