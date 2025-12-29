Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

Fox News сообщил о шансе первого за пять лет разговора Путина и Зеленского

29 декабря американский телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщил, что появился шанс на первый за пять лет телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Это стало возможным, отмечает собеседник, после встречи последнего с главой Белого дома Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря.

Это стало бы дипломатической победой для президента Трампа. неназванный собеседник Fox News

Последний разговор двух лидеров состоялся 26 июля 2020 года по инициативе Зеленского. Тогда стороны обсуждали установление режима прекращения огня в Донбассе, выход из украинского кризиса через Минские соглашения, местные выборы на Украине и пандемию COVID-19. О чем именно говорили Путин и Зеленский пять лет назад — вспоминала «Лента.ру».

Режим прекращения огня в Донбассе с 27 июля 2020 года

Центральной темой того телефонного разговора Путина и Зеленского было обсуждение дополнительных мер по прекращению огня на линии соприкосновения. Они вступали в юридическую силу с полуночи, 27 июля 2020 года.

Дана позитивная оценка согласованию на заседании [минской] Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. пресс-релиз Кремля по итогам разговора Путина и Зеленского 26 июля 2020 года

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В Киеве же заявили, что стороны «приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня».

Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность пресс-релиз сайта президента Украины по итогам разговора Путина и Зеленского 26 июля 2020 года

Однако итоги заседания минской группы в пресс-релизе украинского президента упомянуты не были.

Минские соглашения

В украинском пресс-релизе в целом не встречается упоминание Минского формата как такового. В пресс-релизе сам топоним белорусской столицы, где были заключены соглашения в 2014-2015 годах, не встречается ни разу.

Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе пресс-релиз сайта президента Украины по итогам разговора Путина и Зеленского 26 июля 2020 года

Фото: Ian Langsdon / Pool / Reuters

В Москве отдельно отметили необходимость «повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы». Стороны обговорили выполнение договоренностей в рамках «нормандского формата», встреча которого в последний раз стала и последней очной встречей Путина и Зеленского.

Почему в Москве раскритиковали местные выборы на Украине?

В ходе разговора также обсуждалось принятое Верховной Радой незадолго до разговора постановление о проведении местных выборов в 2020 году. В Кремле тогда раскритиковали этот политический шаг Киева.

Постановление (...) [расценивается] как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования пресс-релиз Кремля по итогам разговора Путина и Зеленского 26 июля 2020 года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Тогда в Москве отдельно отметили, что эти и другие заявления украинского руководства вызывают «серьезную озабоченность». В Кремле также призвали Киев соблюдать ранее обговоренные договоренности в рамках урегулирования кризиса.

Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности Минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях пресс-релиз Кремля по итогам разговора Путина и Зеленского 26 июля 2020 года

В Киеве по итогам июльского разговора Путина и Зеленского не дали оценку постановлению Рады о местных выборах, ограничившись лишь упоминанием факта принятия такого акта.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что принятие постановления Радой можно трактовать как де-факто выход Украины из минских соглашений.

Что известно о возможном разговоре Путина и Зеленского сейчас?

В настоящий момент Путин и Зеленский не проводят прямых телефонных разговоров. Фактическим посредником выступает тот же Дональд Трамп, который чередует телефонные разговоры с двумя лидерами. Накануне последней встречи с Зеленским он также провел телефонный разговор со своим российским коллегой.

Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным из России перед моей встречей (...) с президентом Украины Зеленским Дональд Трамп президент США

29 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения Fox News, заявил, что телефонный разговор Путина и Зеленского в настоящий момент на повестке дня не стоит.

Сейчас речи не идет о таком разговоре Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России