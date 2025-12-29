Реклама

08:17, 29 декабря 2025

Шансы на первый за пять лет телефонный разговор Путина и Зеленского оценили

Fox: Встреча Трампа и Зеленского может привести к первому за 5 лет звонку Путину
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во Флориде могут привести к тому, что состоится первый за пять лет телефонный разговор между украинским лидером и главой России Владимиром Путиным. Так оценивает шансы этого события телеканал Fox News, опираясь на данные близкого к обсуждениям источника.

Собеседник СМИ полагает, что организация прямого телефонного контакта на высшем уровне между Киевом и Москвой стала бы дипломатическим успехом для Трампа. По его словам, Зеленский, вероятно, испытывал сильное напряжение перед встречей с главой Белого дома в резиденции Мар-а-Лаго, он всегда тщательно готовится к подобным переговорам, подолгу изучая документацию, подготовленную украинскими внешнеполитическими ведомствами.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции во Флориде глава Украины поник и перестал улыбаться после вопроса журналистов о Владимире Путине. Зеленский пытался скрыть раздражение, когда американского лидера спросили, планирует ли он встречу с российским президентом.

