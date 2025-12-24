Реклама

04:27, 24 декабря 2025

В МИД России назвали условие справедливых выборов на Украине

Посол Мирошник усомнился в корректности и справедливости выборов на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Выборы на Украине вряд ли можно будет считать справедливыми, если не будут учитываться голоса миллионов граждан, проживающих в России. Об этом «Известиям» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Если голоса миллионов людей, которые находятся на территории России, не будут учтены, не знаю, насколько это можно будет считать реальными и справедливыми выборами», — отметил дипломат.

Также Мирошник напомнил, что есть определенные стандарты проведения выборов. Это касается участия и политических партий, и отсутствие цензуры, уточнил посол.

Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша заявил, что проведение полноценных президентских выборов невозможно в онлайн-формате.

До этого спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал, что для проведения президентских выборов нужно обеспечить возможность голосования для находящихся на фронте украинских военных и украинцев, находящихся за рубежом.

В свою очередь, депутат Рады Артем Дмитрук высказал мнение, что Владимир Зеленский спекулирует на теме выборов, чтобы украинцы «не задавали неудобных вопросов»

