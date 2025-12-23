Реклама

01:13, 23 декабря 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о новой уловке Зеленского

Нардеп Дмитрук: Зеленский обманывает украинцев, говоря о подготовке к выборам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский спекулирует на теме выборов, чтобы украинцы «не задавали неудобных вопросов». Об этой уловке в Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Никаких выборов на Украине не будет. А все, что сейчас делает Зеленский — это не подготовка к выборам, а дымовая завеса. Дымовая завеса для нас с вами. Чтобы мы не задавали неудобных вопросов», — указал парламентарий.

Как утверждает Дмитрук, украинский президент хочет отвлечь внимание населения от стремительного продвижения российских войск, а также от множества нерешенных экономических, бытовых и социальных проблем.

«Нам предлагают обсуждать выборы. Обсуждать, как Зеленский ездит за границу. Обсуждать комиссии, форматы и процедуры. Это удобная ширма», — резюмировал он.

Ранее Зеленский предложил провести выборы президента Украины онлайн. Такой формат может быть предложен гражданам, проживающим за рубежом.

