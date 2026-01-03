Военнопленный раскрыл причину побега из ВСУ

Пленный Вовченко рассказал, что дезертировал из ВСУ из-за «дружественного огня»

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Вовченко, находящийся в плену, заявил, что бежал из армии из-за царившего на фронте хаоса и случаев поражения от собственного огня. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на передовой была неразбериха. «Там непонятно, кто в кого стреляет. …И там есть — кто наши, кто не наши, там нигде не понятно было, кто в кого стреляет», — рассказал Вовченко.

Он описал случай, ставший для него последней каплей. После того как его группа покинула позицию, туда зашло следующее подразделение, которое сразу подверглось атаке с беспилотника. Вовченко утверждает, что стал свидетелем гибели двоих своих сослуживцев и ухода с ранеными еще троих. После этого он принял решение дезертировать.

