Врач назвала отличия обычного переедания от острого панкреатита

Врач Меньщикова назвала интенсивную боль вверху живота симптомом панкреатита

Гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова объяснила, как отличить обычное переедание в праздники от острого панкреатита. О том, какие симптомы должны насторожить, она рассказала «Ленте.ру».

Врач назвала признаками безобидного переедания тяжесть и чувство переполнения в верхней части живота, вздутие, отрыжку, легкую тошноту, изжогу, а также разовые проблемы со стулом. Она отметила, что эти симптомы обычно проходят самостоятельно.

Для острого панкреатита же характерны другие симптомы: интенсивная опоясывающая боль вверху живота, отдающая в спину и не ослабевающая после рвоты, а также рвота, особенно с примесью желчи или по типу «кофейной гущи», и температура выше 38℃. Кроме того, могут появиться желтушность глаз и кожи, темный цвет мочи и светлый стул, напряжение мышц живота, делающее его твердым, как доска, учащенное сердцебиение, головокружение, холодный пот и отсутствие стула и газов.

«Опасность панкреатита заключается в гибели ткани поджелудочной железы, системном воспалительном ответе, полиорганной недостаточности (отказ почек, легких, сердца). Риск летального исхода при тяжелых формах этого заболевания без своевременной терапии остается высоким. Даже при успешном лечении возможны отдаленные последствия: развитие хронического панкреатита, недостаточность пищеварения и сахарный диабет», — предупредила врач.

