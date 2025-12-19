Реклама

12:31, 19 декабря 2025

Врач предупредил о риске двух опасных заболеваний в новогодние праздники

Врач Меретта: В новогодние праздники повышается риск инсульта из-за алкоголя
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: file404 / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Алехандро Меретта заявил, что в новогодние праздники повышается риск инфаркта и инсульта. Его слова передает издание Infobae.

Меретта рассказал, что два опасных заболевания сердечно-сосудистой системы внезапно возникают в период новогодних праздников по нескольким причинам. Первой из них он назвал переедание. Также негативно сказываются на здоровье алкоголь и отмена прописанных врачом лекарств для контроля давления и других заболеваний сердца.

В связи с этим специалист призвал придерживаться привычного образа жизни даже во время новогодних праздников. «Если у вас высокое артериальное давление, будьте осторожны с солью. Если у вас нарушения липидного обмена, вы можете есть, но не нужно переедать», — предупредил Меретта.

Ранее кардиолог Игнат Рудченко рассказал, как правильно измерять артериальное давление. Перед процедурой он порекомендовал отдохнуть на протяжении как минимум пяти минут.

