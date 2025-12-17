Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:30, 17 декабря 2025Забота о себе

Кардиолог перечислил правила измерения давления

Кардиолог Рудченко: Во время измерения давления нельзя разговаривать
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог, терапевт Игнат Рудченко рассказал, как правильно измерять артериальное давление, чтобы получить точный результат. Эти правила он перечислил в беседе с изданием kp.ru.

Прежде всего перед использованием измерительного прибора нужно сесть, расслабиться и отдохнуть в течение как минимум пяти минут. Рудченко добавил, что за полчаса до этого рекомендуется не курить и не есть. «Ноги должны стоять на полу, не быть скрещенными или поджатыми. Рука лежит на поверхности стола, расслаблена. Плечо, куда вы наденете манжету тонометра, — на уровне сердца», — уточнил он.

Рудченко также напомнил, что манжету нужно надевать на голое плечо, а не на одежду и не на закатанный рукав. По его словам, во время измерения давления важно, чтобы ничего не сдавливало руку и сосуды. Кроме того, во время процедуры нельзя разговаривать.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022

Врач добавил, что давление необходимо измерять на обеих руках: на каждой по три раза с интервалом в одну минуту. При этом он порекомендовал не ориентироваться на первое значение. Рудченко объяснил, что достоверным показателем будет среднее значение между вторым и третьим измерениями.

Ранее кардиолог Евгений Кокин рассказал, что сердечный приступ может проходить бессимптомно. По его словам, такой тип приступа может сопровождаться неспецифическими признаками, такими как утомляемость, одышка при незначительной нагрузке, нарушения сна, легкая тошнота или головокружение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

    Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

    ВСУ атаковали Севастополь

    19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

    Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

    Пойман тигр-людоед

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok