Кардиолог перечислил правила измерения давления

Кардиолог Рудченко: Во время измерения давления нельзя разговаривать

Кардиолог, терапевт Игнат Рудченко рассказал, как правильно измерять артериальное давление, чтобы получить точный результат. Эти правила он перечислил в беседе с изданием kp.ru.

Прежде всего перед использованием измерительного прибора нужно сесть, расслабиться и отдохнуть в течение как минимум пяти минут. Рудченко добавил, что за полчаса до этого рекомендуется не курить и не есть. «Ноги должны стоять на полу, не быть скрещенными или поджатыми. Рука лежит на поверхности стола, расслаблена. Плечо, куда вы наденете манжету тонометра, — на уровне сердца», — уточнил он.

Рудченко также напомнил, что манжету нужно надевать на голое плечо, а не на одежду и не на закатанный рукав. По его словам, во время измерения давления важно, чтобы ничего не сдавливало руку и сосуды. Кроме того, во время процедуры нельзя разговаривать.

Врач добавил, что давление необходимо измерять на обеих руках: на каждой по три раза с интервалом в одну минуту. При этом он порекомендовал не ориентироваться на первое значение. Рудченко объяснил, что достоверным показателем будет среднее значение между вторым и третьим измерениями.

