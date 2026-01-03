Реклама

06:10, 3 января 2026

В зоне СВО погиб наемник из Исландии

В зоне СВО впервые ликвидирован наемник из Исландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

В зоне специальной военной операции (СВО), вероятно, впервые ликвидирован наемник из Исландии — Кьяртан вар Оттарсон. Об этом пишет специализированный Telegram-канал TrackANaziMerc, отслеживающий иностранных бойцов на Украине.

Отмечается, что иностранец пробыл в зоне боевых действий 20 дней и погиб в конце декабря. Известно, что мужчина воевал в составе 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ноябре, за несколько недель до поездки на Украину, он в социальных сетях критиковал в том числе американского президента Дональда Трампа за давление на Киев.

Ранее австралийского добровольца Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили в Донецкой народной республике (ДНР).

