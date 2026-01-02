ABC: Австралийский доброволец ВСУ умер в ДНР за неделю до свадьбы

Австралийского добровольца Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ABC.

Уточняется, что Рассел Аллан Уилсон находился в рядах ВСУ с 2023 года и погиб 12 декабря прошлого года, за неделю до своей свадьбы — во время своей последней миссии перед отпуском.

Его родные и друзья подчеркнуои, что Уилсон воевал «не за славу или медали», а потому, что «верил, что некоторые вещи стоят того, чтобы за них стоять — даже когда цена велика».

Департамент иностранных дел и торговли Австралии заявил, что осведомлен о сообщении про гибель австралийца в Украине «и ищет подтверждения от местных властей».

Ранее стало известно, что большие потери ВСУ привели к тому, что украинское командование начало переводить солдат иностранного легиона в штурмовики. По словам источника в российских силовых структурах, именно из-за этого сейчас стало появляться большое количество сообщений о ликвидации наемников.