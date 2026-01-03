Зеленского обвинили в планировании атаки на кафе в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в планировании ударов по Хорлам и резиденции президента РФ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам чиновника, власти в Киеве приняли решение ударить по области именно под Новый год.
«Конечно, это киевский режим, сам Зеленский планировал эти акции. На прошлой неделе попытка удара по резиденции президента, теперь это», — рассказал Сальдо.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что несколько человек сгорели почти полностью при атаке Вооруженных сил Украины на село Хорлы.