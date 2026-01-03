Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 3 января 2026Бывший СССР

Губернатор Херсонской области сделал заявление об атаке ВСУ на Хорлы

Сальдо: Более 19 человек сгорели почти полностью при атаке ВСУ на село Хорлы
Ольга Коровина

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что несколько человек сгорели почти полностью при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Хорлы. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Сальдо, после удара ВСУ по меньшей мере от 19 тел остались только фрагменты.

Ранее стало известно, что личности 13 жертв теракта были установлены. Известно, что большая часть людей, которые отмечали Новый год в сельском кафе, были местными жителями.

Также в Сети появились кадры с обломками атаковавших Хорлы в новогоднюю ночь БПЛА. Беспилотники были собраны из деталей немецкой компании Rheinmetall.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Эксперт предупредил Трампа о последствиях ударов по Венесуэле

    Стало известно о потерях США в ходе ударов по Венесуэле

    Российский военкор высказался о захвате Мадуро американскими военными

    Губернатор Херсонской области сделал заявление об атаке ВСУ на Хорлы

    На Западе раскрыли истинные мотивы операции США в Венесуэле

    Трамп назвал операцию в Венесуэле хорошо спланированной

    Появились подробности о захвате Мадуро и его жены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok