Губернатор Херсонской области сделал заявление об атаке ВСУ на Хорлы

Сальдо: Более 19 человек сгорели почти полностью при атаке ВСУ на село Хорлы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что несколько человек сгорели почти полностью при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Хорлы. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Сальдо, после удара ВСУ по меньшей мере от 19 тел остались только фрагменты.

Ранее стало известно, что личности 13 жертв теракта были установлены. Известно, что большая часть людей, которые отмечали Новый год в сельском кафе, были местными жителями.

Также в Сети появились кадры с обломками атаковавших Хорлы в новогоднюю ночь БПЛА. Беспилотники были собраны из деталей немецкой компании Rheinmetall.