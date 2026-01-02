Установлены личности 13 погибших при теракте в Хорлах

Сальдо: Личности 13 жертв атаки ВСУ на кафе в Хорлах установлены

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что личности 13 погибших при теракте в Хорлах установлены.

«Эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта», — добавил он.

Как отметил ТАСС, большая часть людей, которые отмечали Новый год в кафе села Хорлы, были местными жителями. Уточняется, что гражданин Сербии получил легкие осколочные ранения при атаке ВСУ. Информацию о других приезжих устанавливают.

По данным республиканского Минздрава, одна из жертв скончалась в крымской больнице. Число пострадавших, доставленных в больницы полуострова, выросло до 14 человек.

Ранее были опознаны двое погибших при атаке ВСУ на Хорлы. По предварительным данным, погибли 27 человек.