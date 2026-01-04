Реклама

Бой российских штурмовиков в ДНР сняли на видео

Бой российских штурмовиков за населенный пункт Майское сняли на видео
Бой российских штурмовиков за населенный пункт Майское в Донецкой народной республике (ДНР) сняли на видео. Запись опубликовал отдельный штурмовой отряд «Русь» в своем Telegram-канале.

«Наглядное объяснение, для чего бойцы обучаются работе с ТМками. Ими легко вскрываются даже хорошо укрепленные блиндажи, просто мин на такой укреп понадобится чуть больше», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области.

