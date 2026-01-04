Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с туристами из России застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с туристами из России застряли на границе с Китаем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам одной из россиянок, туристы решили отдохнуть на новогодних праздниках в Маньчжурии, но застряли на границе. Она сообщила о заторе из 30 автобусов с российскими номерами.

Отмечается, что некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов. Причины задержки неизвестны. По данным Telegram-канала, транспорт с китайскими гражданами пропускают без проблем.

