Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:35, 4 января 2026Путешествия

Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с туристами из России застряли на границе с Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ant Rozetsky / Unsplash

Десятки автобусов с туристами из России застряли на границе с Китаем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам одной из россиянок, туристы решили отдохнуть на новогодних праздниках в Маньчжурии, но застряли на границе. Она сообщила о заторе из 30 автобусов с российскими номерами.

Отмечается, что некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов. Причины задержки неизвестны. По данным Telegram-канала, транспорт с китайскими гражданами пропускают без проблем.

Ранее в Витебской области Белоруссии попал в ДТП автобус международного сообщения Москва — Брест. В салоне были два водителя и 12 пассажиров. Не выжила 53-летняя женщина, еще шесть человек госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа дата предъявления обвинений Мадуро

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

    Американцы разделились в оценках вторжения в Венесуэлу

    Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов

    Мощное уничтожение натовской техники около Красноармейска сняли на видео

    Похищенного Мадуро прокатили по Нью-Йорку и сняли на видео

    В Балтийском море повредили соединяющий две страны оптоволоконный кабель

    Зеленского жестко раскритиковали после поддержки действий Трампа по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok