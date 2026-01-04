Реклама

Экономика
20:01, 4 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Экономист высказался о влиянии политики Трампа в отношении Венесуэлы на курс доллара

Экономист Абрамов: Ситуация в Венесуэле не повлияет на курс доллара
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Ситуация в Венесуэле не повлияет на курс доллара, считает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) профессор Александр Абрамов. Так о влиянии политики президента США Дональда Трампа на валюту экономист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Это не отразится на валюте. Потому что доллар и так упал очень сильно за прошлый год. Мне кажется, ему дальше падать уже некуда. Возникнет неопределенность. Но это не будет влиять на курс доллара», — заявил Абрамов.

Ранее 3 января генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.

До этого Трамп заявил, что президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. В операции участвовал элитный спецназ США.

