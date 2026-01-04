Экспорт нефти Венесуэлы оказался парализован из-за США

Reuters: Экспорт нефти Венесуэлы парализован из-за военной операции США

Экспорт нефти из Венесуэлы парализован на фоне военной операции США в стране. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, капитаны портов Венесуэлы не получают одобрение на отправку танкеров с нефтью из страны.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что атаки США на Венесуэлу и нефтяная блокада страны со стороны Штатов повлекут рост цен на нефть. По словам Юшкова, ситуация в Каракасе и других регионах Венесуэлы «уберет с рынка» 500-600 тысяч баррелей в сутки, из-за чего цены могут вырасти до 65-70 долларов за баррель.