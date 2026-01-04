Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 4 января 2026Мир

Фицо выступил с мрачным прогнозом о будущем Евросоюза

Фицо: Евросоюз с антироссийской политикой готов дойти до края пропасти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) в антироссийской политике готов дойти до края пропасти. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С одобренным военным кредитом это уже 280 миллиардов евро, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников», — посетовал политик.

При этом, по словам Фицо, европейские чиновники «конечно, не упали с Луны, они там представляют конкретные страны». Премьер добавил, что во внешней политике Европейского союза преобладает ненависть к России.

Ранее Роберт Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине. 12 декабря глава словацкого правительства провел часовой телефонный разговор с Коштой.

До этого Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа дата предъявления обвинений Мадуро

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Бой российских штурмовиков в ДНР сняли на видео

    Застрявшие на острове Сокотра россияне попросили Посольство о помощи

    Фицо выступил с мрачным прогнозом о будущем Евросоюза

    В Иране протестующие заблокировали дороги огненными баррикадами

    Зеленский сообщил о двух готовящихся сценариях по Украине

    Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

    Мощное уничтожение натовской техники около Красноармейска сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok