Медведев прокомментировал действия США в Венесуэле

Медведев: Трамп отстаивает национальные интересы США в конфликте с Венесуэлой

Действия США в отношении Венесуэлы противоправны, но последовательны, а президент Дональд Трамп отстаивает интересы своей страны. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны», — заявил Медведев.

По его словам, такая политика «права сильнейшего» характерна не столько для Трампа в частности, как для США в целом.

«Но тогда скажем "товарищам из солнечного Пиндостана" прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну», — добавил Медведев.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.