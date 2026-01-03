Вице-премьер Качка определил 2027 год как возможную дату вступления Украины в ЕС

2027 год может стать теоретической датой для вступления Киева в Европейский союз (ЕС). С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Тарас Качка, передает РИА Новости.

«Это очень теоретическая, чрезвычайно рекордная, но возможная», — уточнил Качка.

Кроме того, он подчеркнул, что есть стандартный «календарь ожидания», по которому дата вступления в ЕС — 2030 год, однако сроки еще возможно сократить.

В декабре минувшего года член комитета бундестага по международным делам Штефан Котре заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет. По его словам, если объединение продолжит свой курс на конфронтацию с Москвой, превращая Киев в инструмент борьбы с Россией, то Украину смогут принять в сообщество вопреки невыполненным условиям.