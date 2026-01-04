Реклама

Посла Украины вызовут в МИД Чехии

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mfa.gov.ua / Wikimedia

Посол Украины в Чехии Василий Зварич будет вызван в Министерство иностранных дел страны в связи с его критическими высказываниями в адрес спикера Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамуры. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Как уточняется, инициатором вызова дипломата выступил глава МИД Чехии Петр Марцинка.

Ранее Окамура призвал перестать оказывать военную помощь Украине, а также попросил Чехию «выскочить из брюссельского поезда». Политик также выступил за равноправные отношения со всеми странами.

В ответ на это посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что высказывания Окамуры являются «недостойными и абсолютно неприемлемыми».

