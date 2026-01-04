Реклама

23:43, 4 января 2026Россия

Пушков оценил заявления Трампа о триумфе

Пушков: Заявления Трампа о триумфе могут обернуться катастрофой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Заявления президента США Дональда Трампа о триумфе могут обернуться катастрофическими последствиями. Слова американского лидера оценил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились обьявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что вторжение США в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро является нарушением международного права, а также задался вопросом о последствиях этого действия для Соединенных Штатов.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

