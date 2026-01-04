Россиянам рассказали о популярных в праздники мошеннических схемах

RT: Мошенники в праздники используют схему с с предзаказом дефицитных подарков

Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал о популярных в новогодние праздники мошеннических схемами. Об этом он предупредил россиян в беседе с RT.

Так, одной из наиболее распространенных угроз остаются фишинговые рассылки, которые маскируются под уведомления от различных сервисов, например курьерских служб или маркетплейсов. Эксперт подчеркнул, что ссылки в подобных письмах ведут на подделанные сайты. Среди популярных схем Рыбников также назвал схему с фейковыми страницами благотворительных организаций, которые якобы собирают средства на новогодние подарки детям-сиротам. Кроме того, мошенники используют схему с с предзаказом дефицитных подарков или товаров праздничного спроса по существенно заниженным ценам.

В связи с этим собеседник издания рекомендовал избегать перехода по сомнительным ссылкам, проверять доменные имена сайтов и использовать только проверенные платформы для покупки товаров и бронирования жилья. Он также посоветовал не передавать никому коды подтверждения из смс и данные банковских карт.

Ранее россиян предупредили об уловках мошенников в новогодние праздники. В МВД сообщили, что в праздники мошенники звонят жертвам от имени знакомых и просят о помощи.