Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 4 января 2026Мир

Российский дипломат рассказала о «русофобском угаре» Европы

Жданова: Страны ЕС одурманены идеей пойти на опасные военные авантюры против РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны Европейского союза (ЕС) одурманены идеей военных авантюр против РФ. Ее слова передает ТАСС.

«Не будет преувеличением сказать, что Европа стоит у опасной черты. Местные элиты полностью погрузились в русофобский угар. Нынешнее поколение европейских политиков историю помнить не хочет и одурманено идеей пойти на опасные военные авантюры, подготовка к которым оплачивается из кармана европейских налогоплательщиков», — сказала она.

При этом дипломат предупредила, что подобные действия со стороны Брюсселя будут иметь последствия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ЕС растет недовольство лидерами, жаждущими продолжения конфликта на Украине. «То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно», — отметил представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Худший сигнал». На Украине испугались потери внимания США из-за Венесуэлы

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    Российский губернатор сообщил об усилении атак ВСУ на регион

    Рубио ответил на вопрос об операции против Венесуэлы фразой «это другое»

    Раскрыты пол и имена трехмесячных капибар из Московского зоопарка

    Пять человек пострадали при взрыве в Чечне

    Российский дипломат рассказала о «русофобском угаре» Европы

    Российский лыжник фразой «это какой-то ад» оценил четвертое место на «Тур де Ски»

    Дети пострадали в ДТП на российской трассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok