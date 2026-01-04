Жданова: Страны ЕС одурманены идеей пойти на опасные военные авантюры против РФ

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны Европейского союза (ЕС) одурманены идеей военных авантюр против РФ. Ее слова передает ТАСС.

«Не будет преувеличением сказать, что Европа стоит у опасной черты. Местные элиты полностью погрузились в русофобский угар. Нынешнее поколение европейских политиков историю помнить не хочет и одурманено идеей пойти на опасные военные авантюры, подготовка к которым оплачивается из кармана европейских налогоплательщиков», — сказала она.

При этом дипломат предупредила, что подобные действия со стороны Брюсселя будут иметь последствия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ЕС растет недовольство лидерами, жаждущими продолжения конфликта на Украине. «То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно», — отметил представитель Кремля.