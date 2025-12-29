Песков: Недовольство в ЕС жаждущими продолжения конфликта лидерами очевидно

В Европейском союзе (ЕС) растет недовольство лидерами, жаждущими продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что гражданам ЕС придется мириться со своими лидерами до следующих выборов, поскольку «вряд ли» они смогут их «снести». По его мнению, европейским лидерам придется нелегко на следующих выборах.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что у России мало доверия к Европе как гаранту безопасности Украины. Он напомнил, что европейцы всячески противостояли минским соглашениям.