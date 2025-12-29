В России высказались о предложении сделать Европу гарантом безопасности Украины

Депутат Чепа: Доверия к Европе как гаранту безопасности Украины крайне мало

Вопрос безопасности Украины является одним из ключевых, но у России мало доверия к Европе, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат указал, что президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад настаивал на том, чтобы гарантами безопасности стали Европа и США и это решение прошло через Конгресс. По его словам, украинский лидер подчеркивал, что Киев достиг на промежуточных переговорах такого согласия, однако сегодня вновь появилось требование о главной роли Европы.

«В каком ключе? Пока это не до конца решено. Мы знаем, что по трем вопросам не достигнуты основные договоренности. Все будет зависеть от конкретики. Мы с вами прекрасно знаем, что источником конфликта является Европа, и они всячески не поддерживали и противостояли минским соглашениям. И доверия с учетом их позиций по конфликту сегодня, конечно, крайне мало», — прокомментировал Чепа.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и США для закрепления достигнутого прогресса. Она добавила, что первостепенное значение имеет получение Киевом надежных гарантий безопасности.

До этого Трамп анонсировал дополнительные контакты с Зеленским. Американский лидер сообщил, что в ближайшие несколько недель ожидается много контактов с украинским коллегой.