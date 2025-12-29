Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 29 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о предложении сделать Европу гарантом безопасности Украины

Депутат Чепа: Доверия к Европе как гаранту безопасности Украины крайне мало
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вопрос безопасности Украины является одним из ключевых, но у России мало доверия к Европе, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат указал, что президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад настаивал на том, чтобы гарантами безопасности стали Европа и США и это решение прошло через Конгресс. По его словам, украинский лидер подчеркивал, что Киев достиг на промежуточных переговорах такого согласия, однако сегодня вновь появилось требование о главной роли Европы.

«В каком ключе? Пока это не до конца решено. Мы знаем, что по трем вопросам не достигнуты основные договоренности. Все будет зависеть от конкретики. Мы с вами прекрасно знаем, что источником конфликта является Европа, и они всячески не поддерживали и противостояли минским соглашениям. И доверия с учетом их позиций по конфликту сегодня, конечно, крайне мало», — прокомментировал Чепа.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и США для закрепления достигнутого прогресса. Она добавила, что первостепенное значение имеет получение Киевом надежных гарантий безопасности.

До этого Трамп анонсировал дополнительные контакты с Зеленским. Американский лидер сообщил, что в ближайшие несколько недель ожидается много контактов с украинским коллегой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва заявила требование к Киеву для остановки боевых действий

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россиянам назвали способы продать квартиру дороже

    Женщина увидела свою фотографию с рождественской вечеринки и похудела на 48 килограммов

    В Кремле рассказали о мыслях о прекращении СВО

    В регионе России бойцу СВО отказали в выплате за ранение

    Сменившая гражданство Касаткина заявила о гордости представлять Австралию

    Названа модель уничтожившего украинский «Зоопарк» дрона

    В Ленобласти 14-летняя школьница потеряла почти литр крови из-за пирсинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok