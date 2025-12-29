Трамп анонсировал много новых контактов с Зеленским

Трамп: В следующие недели ожидается много дополнительных контактов с Зеленским

Президент США Дональд Трамп анонсировал дополнительные контакты с главой Украины Владимир Зеленским. Его цитирует ТАСС.

Американский лидер сообщил, что в ближайшие несколько недель ожидается много контактов с украинским коллегой. При этом, по его словам, один из них состоится уже в понедельник, 29 декабря.

Чему будут посвящены контакты, Трамп не уточнил.

Ранее во Флориде завершились переговоры американского и украинского президентов. После этого Трамп и Зеленский провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

Глава США назвал прошедшую встречу потрясающей, но при этом отметил, что остается несколько нерешенных вопросов, в том числе о суверенитете над Донбассом.