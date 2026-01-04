Россиян предупредили о самых рискованных сочетаниях алкоголя в праздники

Врач Чистик назвала крайне опасным сочетание сладких ликеров и крепкого алкоголя

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие сочетания алкоголя чаще перегружают желудок, печень и поджелудочную железу в праздники. О крайне опасных комбинациях спиртных напитков и еды она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметила, что скорость опьянения и степень интоксикации не зависят от того, смешивает человек разные виды алкоголя во время застолья или нет. На эти показатели влияет суммарная доза этанола и то, как быстро он поступил в организм. Чистик пояснила: чем быстрее человек употребляет алкоголь и чем больше порции напитка, тем выше вероятность сильного отравления.

Одним из самых рискованных сочетаний гастроэнтеролог назвала употребление шампанского и коктейлей, особенно газированных. «Пузырьки углекислого газа ускоряют всасывание алкоголя и делают опьянение менее заметным в первые минуты, из‑за чего человек чаще превышает свою обычную дозу», — предупредила врач. Также, по ее словам, проблемы начинаются в ситуациях, когда человек смешивает сладкие ликеры или коктейли с крепкими напитками. Сочетание сахара и алкоголя удваивает нагрузку на печень, в результате, помимо интоксикации, могут развиться тошнота и вздутие живота.

Чистик добавила, что особенно опасно сочетание крепкого алкоголя и жирной тяжелой еды, например, жареного мяса, колбас, салатов с майонезом. Такое комбо, по ее словам, усиливает нагрузку на поджелудочную железу и желчевыводящие пути, что может стать одной из причин приступа острого панкреатита.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова рассказала об идеальном меню для новогоднего застолья. По ее мнению, начинать трапезу лучше с легких закусок и овощей, а салаты с майонезом оставить на потом.