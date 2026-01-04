Стало известно количество летевших к Москве БПЛА

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 32

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили уже 32 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщают «Вести».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки еще четырех беспилотников, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

До этого Собянин сообщил о новых попытках атаки ВСУ на Москву.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 4 января 90 украинских беспилотников. 11 из них сбили над территорией Московского региона, в том числе 3 дрона, летевших на Москву. Кроме того, летательные аппараты были поражены в Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Орловской областях.