Собянин сообщил о новых попытках атаки ВСУ на Москву

Собянин: Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ, летевшие на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Москву при помощи беспилотников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram.

По состоянию на 16:17, менее чем за час средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили не менее 16 дронов, летевших в сторону Москвы.

Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится. По словам Собянина, на местах работают специалисты экстренных служб.

Звуки взрывов, похожие на работу ПВО, слышали в том числе в районе подмосковного аэродрома Кубинка. Об этом «Ленте.ру» сообщили местные жители.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 4 января 90 украинских беспилотников. 11 из них сбили над территорией Московского региона, в том числе 3 дрона, летевших на Москву. Кроме того, летательные аппараты были поражены в Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Орловской областях.