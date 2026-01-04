Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 4 января 2026Россия

Собянин сообщил о новых попытках атаки ВСУ на Москву

Собянин: Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ, летевшие на Москву
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Москву при помощи беспилотников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram.

По состоянию на 16:17, менее чем за час средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили не менее 16 дронов, летевших в сторону Москвы.

Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится. По словам Собянина, на местах работают специалисты экстренных служб.

Звуки взрывов, похожие на работу ПВО, слышали в том числе в районе подмосковного аэродрома Кубинка. Об этом «Ленте.ру» сообщили местные жители.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 4 января 90 украинских беспилотников. 11 из них сбили над территорией Московского региона, в том числе 3 дрона, летевших на Москву. Кроме того, летательные аппараты были поражены в Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Орловской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Худший сигнал». На Украине испугались потери внимания США из-за Венесуэлы

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    Мерцу указали на двойные стандарты после событий в Венесуэле

    В российском городе обнаружили тела двоих детей в колодце

    Собянин сообщил о новых попытках атаки ВСУ на Москву

    37-летний Фьюри объявил о возвращении в бокс

    Ди Каприо пропустил гала-концерт из-за операции США в Венесуэле

    Нетаньяху высказался об операции США против Венесуэлы

    Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok