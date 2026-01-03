Стало известно о вылетевшем самолете с Мадуро

ТАСС: Самолет с Мадуро на борту вылетел из Гуантанамо

Воздушное судно, на борту которого может быть захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро, отправилось из американской военной базы в Гуантанамо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

Как уточняет собеседник издания, правительственный самолет США, где может находиться похищенный лидер, сейчас следует курсом в сторону американского побережья.

До этого телеканал ABC сообщал, что Николаса Мадуро собираются доставить в Нью-Йорк через базу в Гуантанамо. После этого стало известно о том, что политика переправят самолетом ФБР в Нью-Йорк.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сказал, что Мадуро лично несет ответственность за деятельность картеля Cartel de los Soles. Как подчеркнул глава Белого дома, уже в ближайшее время венесуэльский лидер вместе с супругой будет отвечать за свои деяния в суде, где они столкнутся с «мощью американского правосудия».