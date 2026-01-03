Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 3 января 2026Мир

В США рассказали о скорой судьбе Мадуро

ABC: Мадуро будет доставлен в Нью-Йорк через базу в Гуантанамо
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Miraflores Palace / Reuters

Захваченный американскими вооруженными силами президент Венесуэлы Николас Мадуро сначала будет доставлен на военную базу в заливе Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Как уточняется, затем политика переправят самолетом ФБР в Нью-Йорк.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро несет личную ответственность за деятельность картеля Cartel de los Soles. По словам главы Белого дома, в скором времени глава государства и его жена «столкнутся с полной мощью американского правосудия» и предстанут перед судом на американской земле.

По словам Трампа, операция Соединенных штатов получила название «Полуночный молот» и прошла идеально. Как уточнил он, все военные возможности Венесуэлы оказались безрезультатными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    В России назвали главного пострадавшего от атаки США на Венесуэлу

    Сомали организует заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Трамп пообещал уладить вопросы с Россией по Венесуэле

    Командирам ВСУ запретили комментировать кадровые решения Зеленского

    В США рассказали о скорой судьбе Мадуро

    Мерц отреагировал на атаку США против Венесуэлы

    В России оценили вероятность «второго Вьетнама» при Трампе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok