В США рассказали о скорой судьбе Мадуро

ABC: Мадуро будет доставлен в Нью-Йорк через базу в Гуантанамо

Захваченный американскими вооруженными силами президент Венесуэлы Николас Мадуро сначала будет доставлен на военную базу в заливе Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Как уточняется, затем политика переправят самолетом ФБР в Нью-Йорк.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро несет личную ответственность за деятельность картеля Cartel de los Soles. По словам главы Белого дома, в скором времени глава государства и его жена «столкнутся с полной мощью американского правосудия» и предстанут перед судом на американской земле.

По словам Трампа, операция Соединенных штатов получила название «Полуночный молот» и прошла идеально. Как уточнил он, все военные возможности Венесуэлы оказались безрезультатными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.