06:23, 4 января 2026

Суд определил судьбу поста президента Венесуэлы из-за похищения Мадуро

Верховный суд Венесуэлы назвал Родригес и.о. президента из-за задержания Мадуро
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес занять пост главы республики. Об этом сообщает портал Telesurtv.

Родригес назначена временно исполняющей обязанности президента. Решение было принято достаточно оперативно и является ответом на исключительную ситуацию, которая возникла в результате похищения лидера республики Николаса Мадуро.

Как уточнила председатель палаты Карислия Беатрис Родригес, инцидент с захватом политика создает материальную и временную невозможность для выполнения им своих обязанностей. При этом указывается, что назначение Родригес обеспечивает институциональную стабильность, подтверждая «суверенитет Венесуэлы перед лицом внешних попыток дестабилизации».

Ранее сообщалось, что Николаса Мадуро и его жену могут содержать в СИЗО раздельно. Он предстанет перед федеральным судом на следующей неделе. Самые известные адвокаты Америки уже стремятся представить интересы президента из-за большого резонанса по делу.

