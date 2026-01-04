Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:16, 4 января 2026Россия

Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

Телохранитель Фонарев допустил ошибки США при захвате Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @realDonaldTrump / Handout / Reuters

Российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев усомнился в скорости и чистоте операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он высказался об этом в комментарии aif.ru.

По словам Фонарева, подразделение спецназначения армии США «Дельта» включает в себя около двадцати человек. «Но надо же при этом знать, где именно находится тот или иной человек, в данном случае Мадуро. Это не делается так быстро. Да и кубинцы, защищающие Мадуро, ребята те еще. (...) Если бы США захватили Мадуро чисто, они бы его сразу показали», — выразил мнение эксперт, добавив, что кроме ликвидации Саддама Хусейна «Дельте» похвалиться нечем.

До этого агентство Associated Press писало, что атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Иран прокомментировал похищение Мадуро

    Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

    Зеленский захотел видеть на Украине войска двух стран

    На Украине предложили Трампу похитить еще одного президента

    В России заявили о формировании особой цивилизации

    Самолет с Мадуро сел в Нью-Йорке

    Лавров исполнил желания двух российских подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok