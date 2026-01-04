Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

Телохранитель Фонарев допустил ошибки США при захвате Мадуро

Российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев усомнился в скорости и чистоте операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он высказался об этом в комментарии aif.ru.

По словам Фонарева, подразделение спецназначения армии США «Дельта» включает в себя около двадцати человек. «Но надо же при этом знать, где именно находится тот или иной человек, в данном случае Мадуро. Это не делается так быстро. Да и кубинцы, защищающие Мадуро, ребята те еще. (...) Если бы США захватили Мадуро чисто, они бы его сразу показали», — выразил мнение эксперт, добавив, что кроме ликвидации Саддама Хусейна «Дельте» похвалиться нечем.

До этого агентство Associated Press писало, что атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.