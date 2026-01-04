Реклама

Интернет и СМИ
03:35, 4 января 2026Интернет и СМИ

Трампа заподозрили в желании вернуться к политике 200-летней давности

Трампа заподозрили в желании вернуться к доктрине Монро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент США Дональд Трамп готовится реанимировать доктрину Монро 200-летней давности. На это указал обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Баранов.

Согласно этому принципу внешней политики, США должны безоговорочно контролировать все Западное полушарие. Эта доктрина была провозглашена президентом Джеймсом Монро в 1823 году, она фактически сводится к лозунгу «Америка для американцев».

По мнению журналиста, Трамп намерен начать борьбу с правительствами левой политической ориентации, и ближайшими целями могут стать Куба и Мексика. «В этот же список "кроликов перед удавом" попадает и Гренландия. Но тут дело не в политике, а в географии — не надо было датчанам забираться в то самое чужое полушарие», — поиронизировал Баранов.

Ранее Трамп заявил, что власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого американские военные захватили в ходе операции в Каракасе, закончилась. По утверждению главы Белого дома, схваченный американскими спенцазовцами и вывезенный в Нью-Йорк Мадуро больше не является лидером Боливарианской республики.

