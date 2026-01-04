В Аргентине заподозрили Трампа в желании установить контроль над полушарием

Депутат Брегман: США хотят установить контроль над полушарием

США ищут возможность установить военный и политический контроль над всем континентом. Такое мнение высказала в разговоре с РИА Новости аргентинский депутат Мириам Брегман.

Так она прокомментировала операцию Вашингтона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Это скачок в их интервенционистской политике и явная попытка установить военный и политический контроль над Венесуэлой и ее нефтяными запасами, а также над всем континентом», — сказала собеседница агентства.

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны, в настоящее время они находятся на базе национальной гвардии ВВС «Стюарт» в штате Нью-Йорк. Венесуэльского лидера сопровождали более десятка агентов ФБР и Управления по борьбе с наркотиками.