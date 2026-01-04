Реклама

В США рассказали о местонахождении Мадуро и его жены

CNN: Мадуро с супругой находятся на базе ВВС в штате Нью-Йорк
Марина Совина
Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга до сих пор находятся на базе национальной гвардии ВВС «Стюарт» в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

В настоящее время супруга венесуэльского лидера проходит медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове. Его сопровождали более десятка агентов ФБР и УБН. По данным CNN, политика и его жену доставят в Федеральную тюрьму в Бруклине, в понедельник их ждет суд.

