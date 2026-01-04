Реклама

19:59, 4 января 2026

В Китае запретят безлицензионные новости и интервью


Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Управление по вопросам киберпространства Китая запустило кампанию по контролю за порядком в сфере новостей с пресечением публикации новостей и интервью без лицензии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Управление по вопросам киберпространства Пекина с сегодняшнего дня запустило месячную специальную кампанию под названием "Чистая столица — чистые источники, правдивый голос"», — указано в сообщении.

Отмечается, что кампания направлена на пресечение хаоса информационных служб и их незаконной и неправомерной деятельности, а среди нарушений, помимо прочего, числятся преувеличенные заголовки, искажение и вырывание из контекста информации.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года в Китае спустя 30 лет возобновили начисление налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже презервативов и противозачаточных таблеток.

