В Китае запретят безлицензионные новости и интервью

В Китае запретят публикацию новостей и интервью без лицензии

Управление по вопросам киберпространства Китая запустило кампанию по контролю за порядком в сфере новостей с пресечением публикации новостей и интервью без лицензии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Управление по вопросам киберпространства Пекина с сегодняшнего дня запустило месячную специальную кампанию под названием "Чистая столица — чистые источники, правдивый голос"», — указано в сообщении.

Отмечается, что кампания направлена на пресечение хаоса информационных служб и их незаконной и неправомерной деятельности, а среди нарушений, помимо прочего, числятся преувеличенные заголовки, искажение и вырывание из контекста информации.

