В квартире «кошелька» Зеленского нашли арсенал оружия

В киевской квартире сбежавшего с Украины Миндича нашли арсенал оружия

В расположенной в Киеве квартире бизнесмена, фигуранта уголовного дела о коррупции Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, нашли арсенал оружия. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источник.

«В одной из киевских квартир фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича по улице Гусовского во время проверки правоохранителями был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия», — сказано в сообщении.

Среди обнаруженного оружия были наградной пистолет чешского производства CZ P-10, нарезные карабины «Вулкан-ТК» калибра 5,45 миллиметра, Steyr Mannlicher AUG/SA, «АКМС», а также ружье «Remington 870». Отмечается, что оружие было официально зарегистрировано на Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны. Сейчас он находится в Израиле.