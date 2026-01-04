Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 4 января 2026Бывший СССР

В квартире «кошелька» Зеленского нашли арсенал оружия

В киевской квартире сбежавшего с Украины Миндича нашли арсенал оружия
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал «Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство»

В расположенной в Киеве квартире бизнесмена, фигуранта уголовного дела о коррупции Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, нашли арсенал оружия. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источник.

«В одной из киевских квартир фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича по улице Гусовского во время проверки правоохранителями был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия», — сказано в сообщении.

Среди обнаруженного оружия были наградной пистолет чешского производства CZ P-10, нарезные карабины «Вулкан-ТК» калибра 5,45 миллиметра, Steyr Mannlicher AUG/SA, «АКМС», а также ружье «Remington 870». Отмечается, что оружие было официально зарегистрировано на Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны. Сейчас он находится в Израиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    В Норвегии похвалили ставшего четвертым в гонке на «Тур де Ски» российского лыжника

    Медведев прокомментировал действия США в Венесуэле

    В Варшаве прошел митинг в поддержку Венесуэлы

    В квартире «кошелька» Зеленского нашли арсенал оружия

    Многоквартирные дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в столице региона России

    Против закрытого издательства No Kidding Press рассмотрят протокол о пропаганде ЛГБТ

    Задержан предполагаемый виновник массового смертельного ДТП под Ростовом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok