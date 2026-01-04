В Московском аэропорту ограничили полеты

В аэропорту Жуковского ввели ограничения на прием и вылет самолетов

В аэропорту Жуковского ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Вести.

По данным канала, в аэропорту введены ограничения на полеты самолетов.

До этого в московских аэропортах Внуково и Шереметьево задержали свыше 50 рейсов на прилет и вылет на фоне введенных Росавиацией ограничений. На запасные аэродромы направлено 24 самолета, еще более 10 рейсов отменено.

Основная часть отменных и перенаправленных рейсов приходится на аэропорт Внуково, который полностью закрыт на прилет и вылет.

