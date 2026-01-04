Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:32, 4 января 2026Россия

В Московском аэропорту ограничили полеты

В аэропорту Жуковского ввели ограничения на прием и вылет самолетов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В аэропорту Жуковского ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Вести.

По данным канала, в аэропорту введены ограничения на полеты самолетов.

До этого в московских аэропортах Внуково и Шереметьево задержали свыше 50 рейсов на прилет и вылет на фоне введенных Росавиацией ограничений. На запасные аэродромы направлено 24 самолета, еще более 10 рейсов отменено.

Основная часть отменных и перенаправленных рейсов приходится на аэропорт Внуково, который полностью закрыт на прилет и вылет.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    В Московском аэропорту ограничили полеты

    В США сделали заявление о венесуэльской нефти

    В США объяснили причину вторжения в Венесуэлу

    Рубио раскрыл ожидания США от Венесуэлы

    В России высказались об отношениях с США после решений Трампа по Венесуэле

    В Норвегии похвалили ставшего четвертым в гонке на «Тур де Ски» российского лыжника

    Медведев прокомментировал действия США в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok