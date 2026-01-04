Реклама

01:30, 4 января 2026Мир

В России нашли ключ к пониманию атаки США на Венесуэлу

Пушков: США ударили по Венесуэле ради контроля над нефтью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Ключом к пониманию атаки США на Венесуэлу является тот факт, что латиноамериканская страна обладает самыми большими нефтяными запасами в мире. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Ключ к пониманию того, что произошло в Венесуэле, разумеется, не наркотики и не [венесуэльский президент Николас] Мадуро. Ключ — установление контроля над нефтью Венесуэлы — первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам», — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что речь об операции в Венесуэле пошла сразу же после того, как венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо вручили Нобелевскую премию мира. «Несомненно, это звенья одной цепи», — подчеркнул политик.

Ранее Пушков оценил вероятность «второго Вьетнама» при президентстве Дональда Трампа. «Трамп не против применения военной силы как таковой, он против широких военных действий и втягивания США в дорогостоящие и тупиковые "бесконечные войны», — отметил он.

