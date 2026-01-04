Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:38, 4 января 2026Интернет и СМИ

В США пообещали обеспечить Венесуэлу бесплатным интернетом Starlink

Starlink предоставит Венесуэле бесплатный интернет до 3 февраля после атаки США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Венесуэла на фоне атаки США будет обеспечена системой спутникового интернета Starlink до 3 февраля, написали представители компании SpaceX в своем аккаунте в социальной сети X.

Возможности Starlink позволяют обеспечить широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты.

«Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь», — говорится в сообщении.

Ранее российский сенатор Андрей Клишас заявил, что президент США Дональд Трамп атакой на Венесуэлу отказал в праве на суверенитет всем государствам Западного полушария.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Москвичам предложили кофе в стакане из колбасы

    Еда и питомцы Мадуро вызвали интерес разведки США

    Президент Колумбии ответил на предостережение Трампа

    Мужчина убил молодого человека на глазах у его родных и сбежал с отрубленной головой

    Врач назвал нетипичные признаки опухоли головного мозга

    Экс-премьер Японии усомнился в законности атаки США на Венесуэлу

    В США пообещали обеспечить Венесуэлу бесплатным интернетом Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok