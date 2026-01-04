В США пообещали обеспечить Венесуэлу бесплатным интернетом Starlink

Starlink предоставит Венесуэле бесплатный интернет до 3 февраля после атаки США

Венесуэла на фоне атаки США будет обеспечена системой спутникового интернета Starlink до 3 февраля, написали представители компании SpaceX в своем аккаунте в социальной сети X.

Возможности Starlink позволяют обеспечить широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты.

«Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь», — говорится в сообщении.

Ранее российский сенатор Андрей Клишас заявил, что президент США Дональд Трамп атакой на Венесуэлу отказал в праве на суверенитет всем государствам Западного полушария.