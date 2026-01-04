В России призвали Европу приготовиться

Сенатор Клишас: США отказали в праве на суверенитет всему Западному полушарию

Президент США Дональд Трамп отказал в праве на суверенитет всем государствам Западного полушария. Об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

В связи с этим он призвал европейских лидеров «приготовиться».

Ранее Клишас призвал страны Европейского союза (ЕС) ввести санкции против США за «нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства» на фоне атаки на Венесуэлу.

В свою очередь, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о необходимости срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы.