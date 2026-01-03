Реклама

В России призвали к созыву Совбеза ООН из-за атаки США на Венесуэлу

Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. К этому призвал депутат Госдумы Леонид Слуцкий, его цитирует ТАСС.

Парламентарий также назвал атаку США на южноамериканскую страну военной операцией по «смене неугодного Вашингтону режима». «Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации», — высказался Слуцкий.

Ранее Сенатор Андрей Клишас обратился к Европе в связи с атакой США на Венесуэлу, призвав страны Евросоюза ввести санкции против Штатов за «нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства».

3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Трамп также утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны.

