В России обратились к Европе в связи с атакой США на Венесуэлу

Сенатор Клишас призвал ЕС ввести санкции против США за атаку на Венесуэлу

Сенатор Андрей Клишас обратился к Европе в связи с атакой США на Венесуэлу, о чем высказался в своем Telegram-канале.

«Ждем санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства», — призвал он.

3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Глава страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.