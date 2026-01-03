Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 3 января 2026Россия

В России обратились к Европе в связи с атакой США на Венесуэлу

Сенатор Клишас призвал ЕС ввести санкции против США за атаку на Венесуэлу
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сенатор Андрей Клишас обратился к Европе в связи с атакой США на Венесуэлу, о чем высказался в своем Telegram-канале.

«Ждем санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства», — призвал он.

3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Глава страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Раскрыто число взятых в российский плен офицеров ГУР Украины

    Оказавшийся в Венесуэле во время ударов США россиянин рассказал об обстановке

    В МИД России сообщили о скором заявлении в связи с ударами США по Венесуэле

    Панарин сделал дубль в «Зимней классике» НХЛ и стал второй звездой дня

    В аэропортах Венесуэлы раздались взрывы

    В России обратились к Европе в связи с атакой США на Венесуэлу

    Удары США по Венесуэле переносились несколько раз из-за непогоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok